Мусор исчез только на бумаге: подрядчиков будут судить за ущерб экологии на 230 млн рублей в Челябинской области

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Челябинской области передали в суд уголовное дело о хищении бюджетных денег и крупном экологическом ущербе при ликвидации несанкционированных свалок. На скамье подсудимых окажутся руководители ООО «Строительная корпорация» и ООО «Стройгрупп». Об этом сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

По версии следствия, в 2024–2025 годах четыре сельских поселения Кизильского района заключили со «Строительной корпорацией» муниципальные контракты на уборку незаконных свалок. Общая стоимость работ превысила 30 миллионов рублей. Для выполнения обязательств компания привлекла субподрядчика — ООО «Стройгрупп».

Однако вместо того чтобы вывезти отходы на специальный полигон в Магнитогорске, подрядчики, как установили проверяющие, просто закопали мусор на месте бывших свалок. При этом в администрации предоставили документы и отчеты, в которых указывалось, что отходы якобы были вывезены.

В итоге муниципальным бюджетам, по данным прокуратуры, причинили ущерб более чем на 25 миллионов рублей. А вред окружающей среде оценили еще выше, примерно в 230 миллионов рублей.

Нарушение вскрылось в 2025 году во время оперативных мероприятий. Во время расследования обвиняемые частично возместили ущерб и перечислили 8 миллионов рублей. Кроме того, они заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Чтобы обеспечить возможные выплаты по иску, на имущество фигурантов стоимостью около 17 миллионов рублей наложили арест. Теперь дело рассмотрит Агаповский районный суд.

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