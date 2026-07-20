В магнитогорском парке «Притяжение» перевернулась кабинка колеса обозрения

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В магнитогорском парке «Притяжение» произошла нештатная ситуация на новом колесе обозрения высотой 50 метров. Одна из кабинок аттракциона на высоте перевернулась, однако, к счастью, внутри никого не было.

Колесо обозрения с 32 кабинками открыли совсем недавно, 17 июля, в День металлурга. Спустя два дня, 19 июля, во время работы аттракциона специалисты заметили сбой в работе тормозного механизма одной из кабинок. Для безопасности посетителей колесо обозрения сразу остановили, пассажиров высадили, после чего начали проверку оборудования.

По итогам проверки техники установили, что один из тормозов создавал слишком сильное прижатие. Из-за этого пустая кабинка развернулась относительно рабочего положения. При штатной эксплуатации аттракциона с пассажирами такая ситуация, по словам специалистов, исключена.

Тем временем проверку начала прокуратура. По данным Pchela.news, надзорное ведомство выяснит, соблюдались ли требования безопасности при эксплуатации нового аттракциона.

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