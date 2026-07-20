В Челябинске бывший штурман стал руководителем отдела Центра промроботизации

Фото: Анастасия Калмыкова

Ветеран специальной военной операции и бывший штурман фронтовой бомбардировочной авиации Олег Курсанин присоединился к команде Центра промышленной роботизации (ЦПР). Его назначили руководителем отдела по взаимодействию с органами государственной власти.

Олег Курсанин — выпускник программы «Герои Южного Урала». В рамках обучения он проходил стажировку в региональном министерстве промышленности, где его наставником был глава ведомства Михаил Кнауб.

Как отмечают в ЦПР, новое назначение должно усилить коммуникационный блок центра и расширить межрегиональное сотрудничество.

– Сегодня промышленная роботизация становится одним из ключевых факторов экономического развития страны. Для реализации масштабных проектов по обеспечению технологического суверенитета необходимо выстраивать эффективное взаимодействие между государством, промышленностью, научным сообществом и регионами, – отметил генеральный директор ЦПР Вячеслав Зырянов.

По его словам, назначение Олега Курсанина позволит усилить коммуникационный блок деятельности ЦПР, расширить межрегиональное взаимодействие и повысить эффективность реализации проектов по внедрению современных роботизированных технологий.

Сам Олег Курсанин заявил, что намерен сосредоточиться на развитии и масштабировании передовых решений, которые уже применяются на предприятиях региона.

– Роботизация – это инвестиция в технологическое будущее страны. Во время стажировки в Минпроме я побывал на многих предприятиях и убедился, что Южный Урал — один из центров внедрения новых технологий. Своей задачей вижу распространение лучших практик региона по всей России.

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