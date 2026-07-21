Что скрывается за магией мгновенных ответов? Ученый из Челябинска изучает воздействие северов для ИИ на экологию

Дмитрий Двинин и ведущая программы «Такая наука» Анна Таскаева.

Мало кто задумывался о том, что один запрос к ChatGPT требует 2,9 ватт-час энергии, в то время как обычный поисковый — почти в 10 раз меньше. А все потому, что ИИ работает вероятностно, прокручивая различные варианты ответа. За магией мгновенных ответов и сгенерированных картинок скрывается колоссальная инфраструктура дата-центров.

Ученые подсчитали: серверы, потребляющие гигаватты электроэнергии, будут нагревать атмосферу наравне с промышленностью. О том, как снизить воздействие на окружающую среду, нужно задумываться уже сейчас. Изучением этой важной темы занимается доцент кафедры геоэкологии и природопользования ЧелГУ Дмитрий Двинин. В его проекте используется авторская методика анализа материально-энергетических потоков.

— Большинство людей считает, что экология — это только выбросы. На самом деле выбросы — лишь следствие вмешательства в природные процессы. <...> Сейчас мощность техносферы составляет около 10 ТВт и продолжает расти, хотя для баланса она должна быть в районе 1 ТВт. Восстановить этот баланс возможно, в том числе с помощью возобновляемой энергетики, которая использует энергию Солнца, уже существующую в биосфере, — рассказал исследователь в большом интервью КП-Челябинск.

Спасти ситуацию поможет переход на солнечную и ветровую энергетику, а также атомную генерацию.

Пока доля серверов, работающих именно с искусственным интеллектом в Челябинской области, невелика и составляет порядка 2%. В среднем по стране такие же показатели. Результатом исследования станет прогноз потребности в дополнительной энергии и ее источников.

— Рекомендации для правительства и бизнеса будут направлены на то, чтобы обеспечить энергоснабжение дешево и без вреда для окружающей среды, сохранив экологический баланс при полноценном использовании технологий искусственного интеллекта.

Полную версию интервью с Дмитрием Двининым в программа «Такая наука» на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM) читайте по ссылке.

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