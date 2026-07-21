В Челябинской области в зоне паводка оказались почти 150 участков

Фото: администрация Верхнего Уфалея

В Челябинской области продолжается вызванный сильными дождями паводок. по последним данным (на поздний вечер 20 июля), в Верхнем Уфалее в зоне затопления остаются три жилых дома и 119 приусадебных участков, в селе Воздвиженка Каслинского района – 28 участков.

Вода накануне отступила от 13 жилых домов.

Специалисты пытаются собрать мусор и расчистить русла рек Уфалейка и Генералка от зарослей, чтобы не создавать преграду воде.

В Верхнем Уфалее накануне отсыпали плотину Суховязского водохранилища, чтобы ее укрепить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.