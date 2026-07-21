Президент Путин наградил многодетных родителей из Челябинской области

Награды получили многодетные родители Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Родители из Челябинской области удостоились государственных наград. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Наталья Куприна получила почетное звание матери-героини. Его присваивают гражданкам России, которые родили и воспитали не меньше десяти детей. В дополнение к ордену его обладательнице выплачивают миллион рублей.

Орден «Родительская слава» получили Анастасия и Евгений Савины, а также Ольга и Станислав Соболькины. Эту награду вручают состоящим в браке либо одиноким родителям, воспитавшим не меньше семи детей. Вместе с наградой выплачивают поощрение в 500 тыс. рублей.

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