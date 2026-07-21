«Вам путевка со скидкой»: в Челябинске мошенница притворилась сотрудницей профсоюза

Горожане платили за несуществующие путевки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске 36-летнюю женщину задержали по подозрению в мошенничестве.

По версии следствия, горожанка прикидывалась сотрудницей профсоюза и предлагала работникам городских предприятий путевки на отдых со скидкой. Челябинцам якобы готовы были оплатить часть расходов за поездки в южноуральские санатории, на российские курорты и даже за рубеж. Размечтавшись об отпуске, горожане отдавали аферистке деньги, а путевок так и не получали.

Ущерб от известных пока случаев обмана превысил миллион рублей.

— Сотрудники полиции проводят оперативно розыскные мероприятия, направленные на установление полного круга потерпевших, а также на выявление возможных соучастников преступления, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области.

На время расследования подозреваемую отправили под арест.

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