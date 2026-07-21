Водителей предупредили о залповом выбросе газа под Миассом

Миасцев попросили не пугаться Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Миасса и тех, кто проезжает по трассе М-5, предупредили о газовых работах. В первой половине дня 21 июля специалисты занимаются стравливанием газа. Всех свидетелей этого процесса просят сохранять спокойствие.

Как сообщили в миасском управлении ГОЧС, речь о 14-километровом участке трассы М-5 от города в сторону Уфы.

— Операция сопровождается залповым выбросом газа в атмосферу и сильным шумом, — уточнили в управлении.

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