Везут вино и чачу: челябинцы возвращаются из отпусков в теплых странах с грузом бутылок

Фото: Челябинская таможня

В челябинском аэропорту таможенники поймали туристов-контрабандистов. Путешественники привезли из-за рубежа спиртное и не задекларировали его.

Женщина прилетела из Турции, захватив с собой десять бутылок с алкогольными напитками. В отношении челябинки составили протокол о недекларировании товаров.

А авиапассажир из Азербайджана прибыл в Челябинск с пятью бутылками домашней чачи. Экспертиза показала, что содержание спирта в напитке превышено. Мужчине теперь грозит штраф до 20 тыс. рублей с конфискацией запретного алкоголя.

Как пояснили в пресс-службе Челябинской таможни, совершеннолетним россиянам разрешено бесплатно привезти с собой из-за границы до трех литров спиртного. Оба пассажира-нарушителя превысили этот лимит.

При уплате пошлины в 10 евро за каждый литр свыше минимума разрешено ввезти до пяти литров алкоголя. Больше – нельзя ни при каких условиях.

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