В Верхнем Уфалее вода отошла из всех жилых домов, но подтоплены 119 участков

Фото: администрация Верхнего Уфалея

В Верхнем Уфалее все 69 ранее подтопленных домов освободились от воды. Об этом сообщили в региональном министерстве общественной безопасности. Тем не менее, по-прежнему подтоплено 119 приусадебных участков.

Для борьбы с последствиями паводка в город привезли 40 тепловых пушек и 20 мотопомп.

Специалисты проводят дезинфекцию местности и источников питьевой воды. 200 верхнеуфалейцев планируют на всякий случай привить от гепатита А.

Напомним, паводок начался 15 июля после сильных дождей. В Верхнем Уфалее на лодках пришлось эвакуировать их домов 69 человек, в том числе 31 ребенка. Трое остались в пункте временного размещения, остальные нашли приют у друзей и родственников.

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