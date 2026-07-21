Челябинский врач раскрыла три бесплатных способа сделать ребенка умнее

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Развивать мозг ребенка можно с помощью простых ежедневных ритуалов, а не дорогостоящих занятий. Об этом рассказала 1obl.ru врач-невролог детской городской поликлиники № 9 города Челябинска Ольга Толпекина. По ее словам, такие обыденные вещи, как совместный выбор обуви, прогулка или беседа за столом, оказывают мощный эффект на формирование нейронных связей у детей. Специалист выделила три ключевых правила для повышения концентрации, усидчивости и общего уровня интеллекта ребёнка без лишней нагрузки.

Первое — обеспечить регулярную физическую активность. Движение улучшает кровоснабжение мозга, насыщает его кислородом и стимулирует рост нейронов. Для дошкольников наиболее полезны игры на равновесие, например ходьба по бревну или неровной тропинке, а также подвижные игры с правилами. Школьникам же рекомендуется заниматься командными видами спорта или танцами, так как это учит быстро принимать решения и одновременно следить за несколькими объектами. Даже 30 минут быстрой ходьбы ежедневно способны заметно улучшить концентрацию внимания на уроках.

Второе правило касается ограничения времени, проведенного перед экраном. Фоновый шум от телевизора или бесконечное листание лент социальных сетей перегружают нервную систему, заставляя мозг постоянно переключаться, что мешает усвоению информации. Доктор рекомендует применять технику «20—20—20»: каждые 20 минут использования гаджета делать 20-секундный перерыв, глядя на объект на расстоянии шести метров. Кроме того, следует вводить «цифровые окна» — периоды полного отказа от устройств, например час после школы или полчаса перед сном. При просмотре контента предпочтение стоит отдавать осмысленному: лучше посмотреть один мультфильм и обсудить увиденное, чем час смотреть короткие видео.

Третье правило — вести с ребенком полноценный диалог. Простые односложные инструкции вроде «надень ботинки» не дают мозгу необходимой работы. Вместо этого следует выстраивать беседу с вопросами («Какие выберем? Где левый?»), что тренирует логику, пространственное мышление и самоконтроль. Полезно проговаривать причинно-следственные связи («Если выйдем без шапки, замёрзнем») и описывать окружающий мир («Листья желтеют, потому что дни стали короче»). Это расширяет словарный запас и формирует навык связывания фактов — основу хорошей памяти.

В заключение невролог подчеркнула, что не нужно пытаться внедрить все изменения разом. Достаточно добавить одну-две новые привычки, но сделать их стабильными, поскольку регулярность действий важнее разовых интенсивных усилий.

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