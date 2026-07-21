Интерпол помог найти за границей челябинца, который руководил надругательством над детьми в нелегальной киностудии

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае передали в суд уголовное дело уроженца Челябинска и троих его сообщников об изготовлении порнографических роликов с участием несовершеннолетних.

Как рассказали в ГУ МВД по Прикамью, мужчина курировал незаконный бизнес из-за рубежа. В России действовали 23-летняя девушка, ее 53-летний сожители и их общий 26-летний знакомый. Мужчины выступали и в качестве съемочной группы, и в качестве «актеров».

Челябинец через интернет связывался с детьми 12-16 лет и предлагал им поучаствовать в съемках, обещая заплатить по 3-8 тыс. рублей. Он же занимался публикацией видео в интернете и переводил сообщникам оплату в криптовалюте.

— Фигурант был объявлен в международный розыск. В результате эффективного взаимодействия по каналам Интерпола мужчина установлен на территории иностранного государства, — рассказали в полиции.

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