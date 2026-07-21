В Магнитогорске СК возбудил дело после наезда подростков-самокатчиков на женщину

Фото: ГАИ Магнитогорска

Следственный комитет возбудил уголовное дело после наезда юных самокатчиков на женщину в Магнитогорске.

Двое 15-летних подростков мчались на одном арендованном самокате по тротуару улицы Советской. Они сбили 40-летнюю женщину, а потом сбежали, бросив самокат. Женщина получила травмы.

Уголовная ответственность теперь грозит не подросткам, а оператору кикшеринга: дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

— Выполняется комплекс первоначальных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщили в региональном СУ СК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.