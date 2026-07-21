В Челябинской области в середине июля выпало осадков впятеро больше нормы

В некоторых районах пролилось впятеро больше осадков, чем обычно Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области вторая декада июля оказалась очень теплой – средняя температура воздуха была на один-два градуса выше нормы. Максимальная температура составила +34 градуса.

В части региона период был аномально сухим, а в части – таким сырым, что начался паводок.

— Наибольшее количество осадков выпало в горных крайних северных районах: 510-535% декадной нормы, — рассказали в Челябинском гидрометцентре.

При этом в некоторых районах выпало лишь 50% от десятидневной нормы дождя.

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