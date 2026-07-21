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НовостиОбщество21 июля 2026 10:33

В Челябинской области приставы за полгода взыскали 2,1 млрд рублей долгов по алиментам

Южноуральцы выплатили 13 млрд рублей долгов
Елена КОЛЧИНА
Собранные долги по алиментам превысили долги перед государством

Собранные долги по алиментам превысили долги перед государством

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области судебным приставам удалось за полгода взыскать 2,1 млрд рублей долгов по алиментам. Об этом рассказали в региональном ГУ ФССП. Сумма на 200 млн рублей больше, чем в том же периоде прошлого года.

Для сравнения, за шесть месяцев южноуральцы усилиями приставов внесли в консолидированный бюджет России 1,8 млрд рублей.

Всего с жителей региона удалось собрать 13,3 млрд рублей. Из этой суммы 9 млрд рублей – деньги, которые по решениям судов получили различные организации.

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