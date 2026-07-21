В Челябинской области приставы за полгода взыскали 2,1 млрд рублей долгов по алиментам

Собранные долги по алиментам превысили долги перед государством Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области судебным приставам удалось за полгода взыскать 2,1 млрд рублей долгов по алиментам. Об этом рассказали в региональном ГУ ФССП. Сумма на 200 млн рублей больше, чем в том же периоде прошлого года.

Для сравнения, за шесть месяцев южноуральцы усилиями приставов внесли в консолидированный бюджет России 1,8 млрд рублей.

Всего с жителей региона удалось собрать 13,3 млрд рублей. Из этой суммы 9 млрд рублей – деньги, которые по решениям судов получили различные организации.

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