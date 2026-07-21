Штраф вдесятеро больше взятки: в Челябинске фирма поплатилась за подкуп менеджера завода

Взятка составляла 50 тыс. рублей Фото: Виктор Гусейнов. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске фирму обязали выплатить штраф за незаконное вознаграждение партнера.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», ООО «Финансово-промышленная компания» передало директору по производству завода взятку в 50 тыс. рублей. Директор в ответ обещал поставить необходимую продукцию поскорее.

Прокуратура обратилась в суд с требованием наказать фирму. Мировой судья счел требование справедливым и назначил штраф в 500 тыс. рублей.

«Финансово-промышленная компания» попыталась обжаловать решение, но не преуспела, штраф все же пришлось выплатить.

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