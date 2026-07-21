Бывший прокурор обещал «решить вопрос» руководителю фирмы, а в итоге сам отправился за решетку

Фото: прокуратура Челябинской области, Алексей Булатов

В Челябинской области суд вынес приговор экс-прокурору Аргаяшского района Курмангазы Уруспаеву. За мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) он проведет в колонии семь лет и заплатит штраф 1,7 млн рублей.

— Бывший прокурор за деньги обещал решить вопрос об условном наказании экс-руководителю строительной фирмы, совершившему хищение федеральных средств при исполнении гособоронзаказа, — сообщил источник КП-Челябинск в Аргаяшском районном суде.

Обещанного он не выполнил, а деньги взял. Уруспаева задержали сотрудники ФСБ год назад, расследованием дела занимался Следком.

Экс-прокурор лишен чина «старший советник юстиции». Также ему на три года запретили занимать должности, связанные с административно-хозяйственными и организационно-распорядительными делами в госорганах и муниципальных учреждениях.

Курмангазы Уруспаев родился в поселке Покровка Кизильского района Челябинской области. В 1999 году окончил Уральскую государственную юридическую академию.

Летом 2022 года был назначен прокурором Аргаяшского района. До этого работал в Катав-Ивановке, Агаповском и Уйском районах. Всего к моменту задержания срок его службы в органах прокуратуры составлял около 25 лет.

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