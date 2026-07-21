Челябинцы узнают, как рождаются мультфильмы на выставке «Фабрика чудес»

«Чебурашка» — один из любимых мультфильмов, выпущенных легендарной киностудией Фото: Яна АСТАХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Интерактивная экспозиция «Фабрика чудес», приуроченная к 90-летию легендарной киностудии «Союзмультфильм», отправилась в путешествие по России. С 15 по 19 августа ее можно будет увидеть в Челябинске. Как сообщается на сайте выставки, она пройдет на площади Революции.

Гости выставки узнают, как создаются различные виды анимации, а статичные куклы и декорации превращаются в живых героев. Многие экспонаты можно будет по трогать руками. Интересные факты расскажет аудиогид. В рамках выставки также пройдут показы мультфильмов и мастер-классы.

— Мы хотим, чтобы гости почувствовали себя частью этого творческого процесса, смогли заглянуть за кулисы и увидеть, как рождается чудо — наши мультфильмы — подчеркнула председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Напомним, студия «Союзмультфильм», подарившая нескольким поколениям Винни-Пуха, Карлсона, Умку и других любимых персонажей, отметила юбилей 10 июня. Премьера выставки состоялась на ВДНХ.

Посетить «Фабрика чудес» можно будет бесплатно, по предварительной регистрации, которая скоро откроется. Средняя продолжительность посещения составит около 20-30 минут.

Выставка не имеет возрастных ограничений (0+).

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