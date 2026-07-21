«Полученное звание — знак доверия и ответственности»: 654 студента окончили военный учебный центр в Челябинске

Фото: пресс-служба правительства Челябинской области

654 студента окончили военный учебный центр ЮУрГУ в Челябинске. 80-й выпуск стал самым массовым за всю историю. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректоры ЮУрГУ и ЧелГУ Александр Вагнер и Сергей Таскаев.

Поздравляя выпускников, глава региона отметил, что такие навыки ценны не только на службе, но и в мирной жизни — в принятии ответственных решений и в умении сохранять выдержку там, где другие теряются.

— Полученное звание — это знак доверия и ответственности, повод для законной гордости. И при этом каждый из вас остается готовым в любой момент встать на защиту Родины — в этом и есть суть настоящего патриотизма: не ждать испытаний, но быть к ним готовыми.

Военный учебный центр ЮУрГУ осуществляет подготовку офицеров, сержантов и солдат запаса по 19 военно-учетным специальностям на базе четырех кафедр: общевоенной подготовки, танковых войск, связи и воздушно-космических сил. Кстати, на кафедре воздушно-космических сил создан полигон БПЛА для практической подготовки. С 2024 года центр начал обучение студентов по программам подготовки солдат и сержантов запаса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.