11 детей и 18 внуков: челябинка получила звание «Мать-героиня»

Фото: Министерство социальных отношений Челябинской области

Владимир Путин присвоил челябинке Наталье Куприной почетное звание «Мать-героиня». У женщины 11 детей и уже 18 внуков. Об этом сообщили в региональном министерстве социальных отношений.

Семья Куприных — образец сплоченности и преемственности поколений. Они собираются вместе каждые выходные, а на праздники готовят не только любимые блюда, но и различные творческие номера. Родители уделяют внимание развитию детских талантов — ребята занимаются музыкой, авиамоделированием, робототехникой, осваивают различные ремесла. А еще все учатся трудиться сообща, ухаживая за цветником и выращивая овощи на семейном участке.

— Благодаря таким семьям укрепляются традиции взаимной поддержки и ответственности, а у подрастающего поколения формируется верное представление о семейных ценностях, — отметила министр социальных отношений Челябинской области Наталья Лугачева, пожелав семье Куприных крепкого здоровья, стабильности, мира и процветания.

Наталья Куприна стала четвертой женщиной из Челябинской области, получившей звание «Мать-героиня». Ранее такой награды были удостоены Ирина Чухонцева из Магнитогорска, а также Дина Мельник и Мария Михайлова из Челябинска.

СПРАВКА КП

Звание «Мать-героиня» — это высшее почетное звание Российской Федерации. Оно присваивается матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, при этом возраст десятого ребенка на момент представления к награде должен быть старше одного года. Кроме того, родители должны обеспечивать надлежащий уровень заботы о здоровье, образовании и развитии детей.

Помимо ордена и грамоты, мать-героиня получает единовременную выплаты 1 млн рублей, а также все меры социальной поддержки. По желанию женщины часть льгот может быть заменена на ежемесячную выплату в 76 403,79 руб., которая будет ежегодно индексироваться.