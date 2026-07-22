В Челябинской области в зоне подтопления остаются 125 участков

Фото: администрация Верхнего Уфалея

В Челябинской области вызванный дождями паводок ослаб, но не закончился. По последним данным (на поздний вечер 21 июля) подтопленными остаются 83 приусадебных участка в Верхнем Уфалее, 40 в Воздвиженке и 2 в Воскресенском. За сутки от воды освободились 36 участков.

– Мероприятия по расчистке русел рек Уфалейка и Генералка от растительности и мусора продолжаются, — сообщили в региональном ГУ МЧС.

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