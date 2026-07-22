Жители ХМАО защитили ультрамарафонца от медведей

Водители постарались отпугнуть зверя Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ненецкий ультрамарафонец Альберт Окотэтто бежит из Москвы в Ноябрьск. Маршрут в 3 тыс. километров бегун посвятил популяризации выносливости ненецкого народа.

Как сообщает ugra-news.ru, в ХМАО на пути атлета встало неожиданное препятствие – медведи. Но на помощь мужчине пришли местные водители.

— Гигантский медведь лежит у дороги, я бегу с противоположной стороны ему навстречу, — рассказал Альберт Окотэтто . — Все машины начали сигналить, бензовозы встали стеной между мной и хищником, который уже начал двигаться в мою сторону. Так я пробежал первого медведя.

Автомобили ехали между марафонцем и диким зверем. Бегуна сопровождали 27 километров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.