В Магнитогорске девочка сломала зубы на арене виртуальной реальности

Компенсация составила 85 тыс. рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Магнитогорске семья девочки, пострадавшей на арене виртуальной реальности, получит компенсацию.

12-летняя школьница играла на VR-площадке в ТРК. Во время игры дети носились туда-сюда, хотя сотрудники аттракциона и пытались их утихомирить. В девочку врезался другой ребенок. Школьница ударилась лицом о его шлем и сломала два передних зуба.

— Травма причинила длительные физические и нравственные страдания — боль из-за оголения зубного нерва, переживания из-за шепелявости и нарушения эстетики зубов, — рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского райсуда Магнитогорска.

На лечение семья потратила 35 тыс. рублей. Плюс почти 10 тыс. рублей стоили поездки в Екатеринбург, где ребенку восстанавливали зубы.

Мать девочки потребовала владельца игровой площадки возместить расходы на лечение и компенсировать моральный вред, в общей сложности выплатив 350 тыс. рублей.

Суд решил, что сотрудники площадки все-таки обязаны были найти управу на сорванцов и не позволить детям носиться туда-сюда, врезаясь друг в друга. Однако сумму компенсации уменьшили. Предпринимателя обязали выплатить девочке и ее матери 85 тыс. рублей.

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