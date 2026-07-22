«Моспроект-3» покупает запчасти для китайского оборудования, которое будет копать метротрамвайный тоннель в Челябинске

Заявки от потенциальных поставщиков готовы принимать до 8 августа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Генподрядчик строительства челябинского метротрама «Моспроект-3» объявил аукцион на закупку запчастей. Комплектующие необходимы для тоннелепроходческого комплекса китайского производства DZ 1147, который должен копать тоннель от улицы Косарева.

В техническом задании 272 наименования, в том числе подшипниковые шайбы, ножевые валы, замковые гайки, датчики давления, автоматические выключатели утечки на землю с защитой от перегрузки и 17-дюймовые центральные сдвоенные шарошки.

За набор запчастей поставщику готовы заплатить до 168 млн рублей.

— На поставляемый товар должны предоставляться гарантии поставщика не менее двенадцати месяцев с момента поставки, — указано в техзадании.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.