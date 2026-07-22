Ил за забором: в Челябинске река Миасс заливается на набережную

В Челябинске река Миасс затопила участок набережной в центре города. Вода задержалась у моста на улице Кирова. В ней уже успел осесть ил и мусор.
Для безопасности на набережной выставили временное ограждение.
Напомним, уровень Миасса поднялся после обильных дождей и увеличения сброса воды в Шершневском водохранилище.
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