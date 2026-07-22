В Челябинске пенсионер сбил двух детей на самокате

Фото: ГАИ Челябинска

В Челябинске школьница пострадала в ДТП. Авария произошла 21 июля на улице 40 лет Победы.

Как рассказали в городской ГАИ, 11-летняя девочка с пассажиром ехала по пешеходному переходу на электросамокате. Детей сбил 64-летний мужчина на Mitsubishi.

Школьница получила травмы.

В полиции после происшествия проводят проверку.

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