«На складе маркетплейса проблемы»: аферисты научились обманывать челябинцев, используя подлинные трек-номера посылок

Мошенники замучили челябинцев звонками о доставке несуществующих товаров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники пытаются обмануть жителей Челябинской области, используя новую схему. Они ссылаются на большие проблемы, которые возникли на складах маркетплейсов, и называют реально-существующие номера для отслеживания посылок.

— Мне уже несколько раз звонили. Ужас! — поделилась читательница КП-Челябинск. — Я говорю, что ничего не заказывала.

В полиции рассказали, как работает схема обмана.

Сперва челябинцу звонит незнакомец, который называется сотрудником службы поддержки сервиса доставки. Он рассказывает, что на имя собеседника оформлен и даже оплачен заказ. Вот только склады маркетплейса теперь работают с перебоями, так что все товары передают логистической компании, а она заботливо уточняет у клиентов удобный им адрес пункта выдачи.

Мошенник изображает честного человека и с готовностью сообщает челябинцу трек-номер для отслеживания заказа. Если зайти на официальный сайт службы доставки, можно увидеть, что такой номер действительно существует.

Однако верить звонящему все равно не стоит.

Дело в том, что настоящий трек-номер – это еще не посылка. На сайте транспортной компании любой желающий может оформить черновик заявки на доставку товара и получить номер для отслеживания. Мошенники так и делают. Но, разумеется, никаких посылок никому не высылают.

Усыпив бдительность собеседника, аферисты требуют у него личные данные или код из смс-ки. А дальше уже переходят к привычном манипуляциям: взламывают аккаунт на «Госуслугах» или личный кабинет банка, начинают запугивать ъ жуткими выдумками, пытаются оформить на чужое имя кредиты.

— Настоящие службы доставки и маркетплейсы никогда не запрашивают по телефону паспортные данные или одноразовые коды подтверждения из СМС-сообщений, — подчеркивают в ГУ МВД по Челябинской области. — При пполучении подозрительных звонков об «оформленных заказах», которые вы не совершали, незамедлительно прекратите разговор.

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