Более 90 человек попали в больницу: по делу о массовом отравлении выпускников будут судить шеф-повара

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В Перми передали в суд дело о массовом отправлении выпускников. Год назад после празднования окончания школы более 90 человек попали в больницу с сальмонеллезом.

Выпускные вечера для нескольких школ города проходили в одном из банкетных залов. За питание и выездное обслуживание отвечала точка общепита. Обвиняемая — шеф-повар. По версии следствия, она допустила нарушения санитарно-эпидемиологических норм и технологического процесса, сообщает Пермское издание Business Class.

Уголовное дело поступило в Мотовилихинский районный суд. Шеф-повару грозит штраф до 700 тыс. рублей и ограничение свободы до двух лет.

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