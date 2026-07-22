Больничный в отпуске: как получить оплату и не потерять дни отдыха

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Летний сезон традиционно сопровождается повышенной отпускной активностью, однако никто не застрахован от внезапной простуды или травмы. Если болезнь настигла именно в тот момент, когда вы должны отдыхать, закон на стороне работника. Об этом ugra-tv.ru рассказали в отделении Социального фонда РФ в ХМАО.

Согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, сотрудник имеет полное право на пособие по временной нетрудоспособности. При этом дни отпуска, совпавшие с болезнью, не пропадают — они либо продлеваются, либо переносятся на другое время по согласованию с работодателем.

Финансовые вопросы решаются следующим образом: первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвёртого дня выплату производит СФР из средств обязательного социального страхования. Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка, но в 2026 году установлен верхний предел — выплата не может превышать 6 827,40 рубля в день.

Порядок оформления максимально упрощён благодаря цифровизации процессов. При обращении к врачу открывается электронный листок нетрудоспособности (ЭЛН), данные из медицинской системы автоматически поступают в региональное отделение фонда. Ведомство в онлайн-режиме оповещает работодателя об открытии, продлении или закрытии больничного. Работнику не нужно лично подавать заявления или документы, отслеживать статус можно через портал «Госуслуги».

Если же недуг застал за границей, иностранные медицинские справки для оплаты не подходят. После возвращения в Россию необходимо обратиться в местную поликлинику, где врач оформит электронный больничный на основании заверенного у нотариуса перевода зарубежных документов.

Однако существуют важные исключения, при которых больничный в период отпуска не будет оплачен: отпуск без сохранения заработной платы, учебный отпуск (например, на время сессии или защиты диплома), время простоя предприятия, больничный по уходу за больным членом семьи (ребёнком или родственником), если сам работник здоров, период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком до полутора или трёх лет (за исключением случаев, когда женщина официально вышла на работу на неполный день и заболела сама).

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