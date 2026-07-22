Мэрия Челябинска объяснила, куда жаловаться на фотографов-живодеров

Фотографы заботятся о своей прибыли, а о питомцах – не очень Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Челябинска попросили горожан не соглашаться на участие в уличных фотосессиях с животными, птицами и рептилиями. Фотографы-живодеры, несмотря на все запреты, продолжают выходить на заработки, издеваясь над своим живым реквизитом.

Животные страдают от уличного шума, толп людей, яркого света и вспышек фотокамер. А зачастую – от дурного обращения и болезней. Из-за стресса они могут укусить или поцарапать человека, решившего с ними сфотографироваться. Да и простое прикосновение способно стать источником опасной инфекции: сальмонеллеза, орнитоза, бешенства.

— Отказ от снимков — это вклад в защиту животных и забота о собственной безопасности, — обратились к челябинцам в городской администрации.

Пожаловаться на фотографов с дикими животными можно в управление торговли по номеру 775-03-63 или в отдел муниципального контроля в сфере благоустройства по телефону 277-86-12.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.