Откажитесь от фастфуда, кофе и физнагрузок: как пережить зной без вреда для здоровья

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аномально жаркая погода стала серьезным испытанием для жителей уральских регионов, особенно для людей с заболеваниями сердца и сосудов, у которых в такие дни самочувствие может резко ухудшиться. В связи с этим медики Нижневартовска подготовили для informugra.ru комплексную инструкцию, которая поможет легче перенести зной.

Специалисты рекомендуют носить легкую, светлую и свободную одежду из натуральных тканей, поскольку темные цвета поглощают солнечные лучи и способствуют перегреву тела. Обязательным атрибутом на улице должен стать головной убор, который защитит от солнечного удара как взрослых, так и детей. Врачи также напоминают, что получить ожог можно даже в северных широтах при длительном пребывании на солнце, поэтому необходимо использовать солнцезащитные кремы.

Для поддержания водного баланса следует пить больше простой воды, избегая сладких соков и кофе, которые стимулируют жажду и создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. Охладить организм поможет прохладный душ или купание в природных водоёмах, однако вода не должна быть ледяной во избежание простуды.

Особое внимание уделяется питанию: от тяжелой, жирной, жареной, копченой и соленой пищи, а также фастфуда стоит отказаться. Такие продукты трудно перевариваются и усиливают жажду. Рацион лучше составить из свежих овощей, зелени, фруктов, несладких ягод, холодных супов, нежирной рыбы или курицы.

Медики настоятельно советуют избегать физических нагрузок в самые жаркие часы дня, предпочитая проводить это время в тени. Крайне важно уметь распознавать признаки теплового удара, к которым относятся головокружение, сильная слабость, головная боль, тошнота, рвота и обильное потоотделение. При появлении этих симптомов человека нужно немедленно переместить в прохладное место, уложить, протереть кожу влажной тканью и дать воды. Если пострадавший потерял сознание, следует незамедлительно вызывать скорую помощь по телефонам 103 или 112.

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