Полиция задержала мужчину за подмену смартфонов на муляжи в ПВЗ

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рубцовске сотрудники полиции задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в мошенничестве. Мужчина похитил два дорогостоящих смартфона из пункта выдачи заказов, заменив оригинальные устройства на муляжи, сообщает amic.ru со ссылкой ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Инцидент произошел после того, как подозреваемый заказал телефоны последней модели через крупный маркетплейс. При получении посылки он совершил подмену и скрылся с настоящими гаджетами. Ущерб, нанесенный коммерческой организации, оценивается более чем в 164 тысячи рублей.

Личность злоумышленника была установлена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В отделе полиции мужчина признался, что планировал перепродать похищенные устройства для получения наживы. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». На время следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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