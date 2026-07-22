Пожарные работают на месте. Фото: скрин видео читателя КП

Сегодня, 22 июля, в ЖК «Западный луч» в центре Челябинска загорелась квартира. Об этом КП-Челябинск сообщили жители района и поделились видео.

В ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что возгорание произошло в квартире по улице Труда.

- Самостоятельно из подъезда эвакуировались 25 человек, включая пятерых детей, - рассказали в ведомстве. - Сотрудники МЧС сейчас на месте.

В элитном ЖК Челябинска пожар Видео: читатель КП-Челябинск

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