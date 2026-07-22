Оплата похорон и годы в колонии: суд вынес приговор копейчанке, которая убила бывшего возлюбленного железным ведром

Кадр с видео: шоу "За гранью" / ntv.ru, пресс-служба Следственного комитета Челябинской области.

Трагедия произошла в ночь на 7 марта в поселке Козырево Копейского городского округа. 52-летняя Марина вместе с 58-летним Сергеем выпивали в гостях у знакомого. А потом произошел конфликт. Марина пнула стул, на котором сидел Сергей, тот упал и ударился головой. А потом женщина схватила железное ведро и стала избивать мужчину. Да так, что ведро смялось будто пластиковый стаканчик. Сергей скончался на месте. Знакомые бывших сожителей в передаче на ТВ рассказали, что вспышка агрессии произошла из-за собаки - та умерла, Марина обвинила во всем Сергея.

А после женщина даже позвонила новой возлюбленной мужчины и его другу. Друзья Сергея на ТВ рассказали, что Марина далеко не первый раз кидалась на мужчину с кулаками. Кстати, рассталась пара уже давно, у них был общий сын, но он погиб.

Как рассказали в СКР по Челябинской области, суд признал копейчанку виновной в убийстве. И назначил 8 лет колонии общего режима, а также возмещение морального вреда и расходов на погребение в размере 812 500 рублей.

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