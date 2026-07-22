Сельчанка попыталась продать чужой дом по фото из интернета и попала в полицию

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае сотрудники регионального МВД задержали 31-летнюю местную жительницу, которая попыталась продать чужой дом с помощью фотографий, найденных в интернете. Женщина разместила фиктивное объявление о продаже недвижимости сразу в двух районах — Целинном и Павловском.

Как сообщает amic.ru, объявлением заинтересовалась одна из местных жительниц села Павловск. Она связалась с мнимой хозяйкой для обсуждения деталей сделки и согласилась перевести задаток в размере 30 тысяч рублей. После получения денежных средств на свой счет подозреваемая перестала выходить на связь, а покупательница лишилась денег.

Правоохранительные органы оперативно вычислили и задержали злоумышленницу. В отношении женщины была проведена проверка, в ходе которой она дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Обстоятельства инцидента устанавливаются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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