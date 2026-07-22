Четыре гола из 11: ватерполистки из златоустовской «Уралочки» помогли сборной России победить Нидерланды в Кубке мира

Россиянки выступают в Сиднее под флагом и гимном. Фото: Ирина Текслер/ВК

Четвертьфинал Кубка мира по водному поло в Сиднее стал бенефисом челябинских ватерполисток. В составе сборной России, обыгравшей команду Нидерландов со счетом 11:6, сразу четыре воспитанницы златоустовского клуба «Уралочка»: Ольга Лупиногина, Мария Макарова, Полина Попова и Аниса Шарафутдинова.

В сумме на долю златоустовского квартета пришлось 4 из 11 голов — существенный вклад в общую победу. При этом Макарова отличилась трижды, еще один год забила Ольга Лупиногина.

Тренирует эту четверку Михаил Накоряков, который специально готовил их к турниру в составе сборной. Все они выступают в Сиднее под российским флагом и гимном.

Президент клуба «Уралочка» Ирина Текслер уже поздравила землячек в своих соцсетях:

- Как приятно слышать наш гимн! Видеть наш флаг! Поздравляю всех нас, особенно тренера Михаила Накорякова и его четырех золотых подопечных.

Теперь в полуфинале россиянки встретятся с победителем пары Испания — Венгрия. Финал турнира пройдет 26 июля.

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