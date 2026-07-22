Три мамы из Варненского района провернули схему с землей на 900 тысяч

Женщинам дали год условно. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Магнитогорске вынесли приговор трем жительницам Варненского района. Их признали виновными в мошенничестве при получении госвыплат. Женщины придумали схему, как обмануть АО «ДОМ.РФ» и получить бюджетные деньги, предназначенные для поддержки многодетных семей. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Как выяснил суд, с октября 2022 по февраль 2023 года подсудимые заключили фиктивные договоры купли-продажи земельных участков. Цены в документах были намеренно завышены. Эти бумаги они подали в банк для оформления ипотеки, а затем направили заявки в «ДОМ.РФ» на получение субсидии. Им удалось получить почти 900 тысяч рублей.

Правда, надолго деньгами насладиться не вышло. Женщины частично возместили ущерб, но все равно оказались на скамье подсудимых. Суд учел, что у каждой на руках малолетние дети, к уголовной ответственности их привлекают впервые, поэтому приговор оказался мягким: 1 год условно с испытательным сроком полтора года.

Одной из соучастниц, правда, назначили еще и штраф — 50 тысяч рублей. Видимо, ее роль в афере суд посчитал более значимой.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «ДОМ.РФ» — взыскал с подсудимых около 720 тысяч рублей.

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