Никакого самовыгула: Россельхознадзор помог приструнить бродячих коров в поселке Челябинской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Новогорный в Озерском городском округе Челябинской области могут вздохнуть спокойнее: одна из владелиц коров, которые давно и безнаказанно гуляли по улицам, детским площадкам и скверам, понесла наказание. 20 июля 2026 года Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора получило ответ от местной администрации — гражданку привлекли к административной ответственности.

Проблема эта для региона не нова. Коровы, свиньи, гуси, куры, козы и овцы разгуливают где попало - жалобы на них поступают в ведомство каждый год. И терпят это не только в деревнях, но и в городских поселениях, а порой и в самих городах.

Россельхознадзор взялся за дело комплексно: подключили управление ветеринарии, полицию и местные администрации.

По закону все сельхозживотные должны быть идентифицированы (иметь бирки и числиться в системе «Хорриот»). Сроки регистрации давно истекли, а гуляющие по улицам животные, как правило, не учтены. Идентификация нужна для контроля за эпизоотической обстановкой — Челябинская область сейчас имеет статус благополучного региона, и такие гулянки этому статусу не способствуют. Также есть требования к содержанию: например, птицу запрещено выгуливать из-за риска птичьего гриппа.

В случае с Новогорным полиция установила владелицу животных, данные передали в администрацию, та завела дело и наказала женщину. По областному закону выпас скота в неположенных местах грозит штрафом: для граждан — от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч, для юрлиц — от 50 до 100 тысяч.

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