В Челябинской области с вечера 22 июля вводится режим неблагоприятных метеоусловий

Фото: Любовь ЛАНЧЕВА

По прогнозам Челябинского гидрометцентра, с 19 часов 22 июля до 19 часов 24 июля в регионе сложатся погодные условия, при которых вредные выбросы будут задерживаться в нижних слоях атмосферы. Это означает, что концентрация загрязняющих веществ может временно возрасти.

Промышленные предприятия области уже готовы к такому сценарию: они могут частично остановить производственные циклы, чтобы сократить объем выбросов. Также усилен контроль за соблюдением технологических режимов, график работы транспорта скорректирован, а на стационарных постах мониторинга проводятся дополнительные замеры качества воздуха.

Минэкологии региона работает в круглосуточном режиме — отслеживают ситуацию как стационарные посты, так и передвижные лаборатории, а также контрольно-надзорные структуры.

Что касается погоды на ближайшие сутки: завтра, 23 июля, в области ожидается переменная облачность, местами возможны небольшие дожди. Ночью температура составит +14…+19 градусов, днем воздух прогреется до +26…+31.

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