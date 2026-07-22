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НовостиОбщество22 июля 2026 13:26

Проверили стройки Западного и рынок: полицейские задержали 30 иностранцев во время рейдов в Челябинске

Полицейские задержали 30 иностранцев на стройках и рынке в Челябинске
Анна ВОЛКОВА
Фото: скрин видео ГУ МВД по Челябинской области

Фото: скрин видео ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские совместно с представителями других силовых структур провели рейды на стройках жилого комплекса в поселке Западный, а также на рынке «Караван». Как рассказали в ГУ МВД по Челябинской области, проверяли документы, включая разрешения на работу.

По итогам рейдов в отдел полиции доставили 30 иностранцев - с помощью биометрии проверили их личность, причастность к преступлениям и факты незаконного пересечения границы.

Миграционные рейды на стройках и рынке в Челябинске

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