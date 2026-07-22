Пытались пронести травматы и боеприпасы: за полгода в суды Челябинской области изъяли у посетителей судов 156 единиц оружия

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За полгода 2026 года судебные приставы по линии обеспечения установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) изъяли у посетителей 1817 запрещенных к проносу предметов. Из них 156 единиц травматического, газового оружия и боеприпасов, представляющих угрозу, рассказали в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области.

За нарушение порядка в судах приставы привлекли к ответственности 971 человека. В целом приставы по ОУПДС обеспечили безопасность 6032 судебных процессов.

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