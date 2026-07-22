Вода уходит: в Челябинской области усиливают контроль за водохранилищами, несмотря на спад уровней

Фото: Ольга Гартман/max.ru/mineco74official

Вода в реках Южного Урала уходит, но ответственные службы переходят на усиленный режим работы. Такое решение принято по итогам сегодняшнего совещания в региональном министерстве экологии.

За минувшие сутки осадков почти не было — не больше 1 мм, и это отразилось на гидрологической обстановке. По данным Челябинского ЦГМС, уровни воды снижаются на большинстве рек. Исключение составили лишь участки Ая, Юрюзани, Уя и Миасса ниже водохранилищ, где сохраняются прежние отметки. В ближайшие трое суток, по прогнозам, реки продолжат мелеть, хотя синоптики не исключают кратковременных ливней.

По информации Нижне-Обского бассейнового водного управления, прирост воды наблюдается только в шести водоемах: Верхнеуфалейском, Южноуральском, Долгобродском, Шершневском водохранилищах и Миасском городском пруду. Остальные или стоят на месте, или сбрасывают объемы. Из Аргазинского водохранилища сейчас уходит 50 кубометров в секунду, из Шершневского — 64.

Выездное совещание в режиме видеоконференции сегодня, 22 июля, провел первый замминистра экологии области Сергей Лавров. Участвовали представители гидрометслужбы, бассейнового управления, МЧС и администраций шести городов горнозаводской зоны — Верхнего Уфалея, Златоуста, Кыштыма, Миасса, Нязепетровска и Сатки. Их задача на ближайшие дни: держать гидрологию под контролем и регулировать сбросы с учетом реальной обстановки.

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