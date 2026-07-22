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НовостиОбщество22 июля 2026 14:17

Журналист из Челябинской области выиграла всероссийский конкурс СМИ

Статья журналиста «Губернии» стала лучшей в конкурсе СМИ, который проводил Минстрой
Анна ВОЛКОВА
Фото: "Губерния"

Фото: "Губерния"

Ирина Яббарова, корреспондент челябинской «Губернии», стала победителем IX Всероссийского конкурса СМИ и соцмедиа «Созидание и развитие», который проводил федеральный Минстрой и Фонд развития территорий. Жюри отметило ее текст «При благоустройстве архитекторы решают конфликты поколений», сообщает «Губерния».

Материал рассказывает о том, как специалисты Регионального центра компетенций по вопросам городской среды Челябинской области подходят к благоустройству территорий. В интервью «Губернии» директор РЦК Анна Дюкова объяснила, в чем миссия центра, как территории сохраняют свою идентичность и почему мнение местных жителей так важно.

Всего на конкурс поступило больше 550 заявок от журналистов из разных регионов.

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