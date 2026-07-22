Белые вещи красятся: жители Снежинска пожаловались в прокуратуру на плохую воду из крана

Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Снежинска пожаловались в прокуратуру на воду из кранов - она мутная и изменила цвет, окрашивая белые вещи. Как сообщили ИА «Уральский меридиан» сообщили в прокуратуре Челябинской области, проблема вероятнее всего связана с озером Синара, откуда идет заборы воды для города. Из-за ливней качество воды стало хуже, но очистные работают как положено и нарушений не выявлено.

В мэрии города рассказали, что единственное превышение касается цвета воды. Но это никак не влияет на безопасность и вкус. Тем не менее прокуратура взяла вопрос на контроль.

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