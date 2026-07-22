Суд в Челябинске вернул дело о смерти 9-летнего мальчика: обвинительный приговор врачу отменен, а потом восстановлен

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинске продолжается тяжба по делу о гибели ребенка от гриппа. В конце 2022 года 9-летний мальчик заболел, родные вызвали скорую, но диспетчеры сочли вызов не срочным. Ребенок умер, не дождавшись помощи. Позже выяснилось, что решения о приоритете вызовов принимал человек без медицинского образования.

В октябре 2025 года суд признал заведующую отделом станции скорой помощи виновной по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть человека по неосторожности. Ей дали 3 года условно с испытательным сроком 3,5 года и штрафом 350 тысяч рублей.

Но в марте 2026-го областной суд отменил приговор и отправил дело на доследование. Прокуратура с этим не согласилась и подала кассацию. Седьмой кассационный суд признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил решение апелляции и вернул дело на новое рассмотрение в Челябинский областной суд.

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