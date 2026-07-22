Концерты, мастер-классы и книгообмен в Литературном сквере: Публичка отметит 128-летие большим фестивалем

Фото: Полина Япишина

24 июля Челябинская областная универсальная научная библиотека празднует 128 лет со дня основания. В честь этого в Литературном сквере и на прилегающих площадках пройдет фестиваль (0+). Программа рассчитана и на взрослых, и на детей.

На главной сцене с 13:00 до 16:00 — непрерывные выступления. Дизайнер Эльвина Якуш прочитает лекцию о кокошниках и покажет дефиле своих работ — их можно будет примерить и сфотографироваться. Школа фланкировки «Сталь» выступит с номером «Роза». Артисты Челябинского театра оперы и балета Павел Чикановский, Владимир Кондаков и Иван Латочкин исполнят русские народные песни. Актер Руслан Шарипов прочтет Есенина. Также выступят поэты Союза писателей России, студия танца Flourish Tribal и коллектив «Дежавю».

Фото: Полина Япишина

В сквере развернутся и другие активности. Отдел краеведения проведет квест по библиотеке с призами и экскурсии «Челябинск библиотечный» в 13:00 и 15:00. Студия «Гаттака» организует лекцию и дефиле. Поэт Янис Грантс прочтет стихи о саде. Желающие смогут обменяться книгами и получить отростки растений — это книжно-цветочный своп.

В зоне «Караван» у верблюдов с 13:00 до 16:00 — мастер-классы на любой вкус: от изготовления мини-книги до свечей с травами и цветов из кожи.

Для любителей интеллектуального досуга — настольные игры и квизы. Отдел книгохранения проведет VR-экскурсию по историческим местам библиотеки, покажет фотовыставку-сушку. КИБО — передвижная библиотека — поможет оформить читательский билет.

Фото: Полина Япишина

На книжном бульваре откроется выставка новинок и бестселлеров. А в течение всего дня в сквере будет работать ярмарка мастеров — текстильные куклы, украшения, сумки, мыло, свечи, вязаные игрушки, мед и варенье от местных производителей.

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