Проезд по проспекту Победы в Челябинске ограничен с 23 июля

Ограничения вводят с 23 июля по 14 августа Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 8:00 23 июля ограничивают движение на проспекте Победы.

Речь идет об участке возле дома №164, недалеко от Теплотехнического института.

Как сообщили в мэрии, проезд будет ограничен по двум полосам в западном направлении. Причина – ремонт теплотрассы. Свободное движение планируют открыть после 20:00 14 августа.

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