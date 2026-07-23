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НовостиОбщество23 июля 2026 2:53

Проезд по проспекту Победы в Челябинске ограничен с 23 июля

В Челябинске на проспекте Победы ограничат движение из-за раскопок
Елена КОЛЧИНА
Ограничения вводят с 23 июля по 14 августа

Ограничения вводят с 23 июля по 14 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске с 8:00 23 июля ограничивают движение на проспекте Победы.

Речь идет об участке возле дома №164, недалеко от Теплотехнического института.

Как сообщили в мэрии, проезд будет ограничен по двум полосам в западном направлении. Причина – ремонт теплотрассы. Свободное движение планируют открыть после 20:00 14 августа.

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