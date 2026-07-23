Ласковый зверь со сложной судьбой: в Челябинске умер трехлапый горный лев Атос

Фото: фонд зоозащиты «Спаси меня»

В челябинском приюте фонда зоозащиты «Спаси меня» умерла пума Атос.

— Его прах навечно останется в приюте. Покойся с миром, старина. Тебя никогда не забудут, — сообщили в фонде.

Атос прожил 15 лет (в природе животные этого вида живут по 10-13 лет, в зоопарках доживают до 20). У Атоса была сложная судьба.

Еще котенком он попал в цирк-шапито. Там на маленького горного льва напал леопард, оставив рану на передней лапе. Атоса толком не лечили, развилась гангрена. Поврежденную лапу пришлось ампутировать, и в цирковые артисты хищник больше не годился. Владельцы собирались его усыпить.

Спасла женщина, содержавшая частный зоопарк. Некоторое время Атос работал живым экспонатом. Но потом хозяйка умерла, ее вдовец не смог поддерживать зоопарк в хорошем состоянии. Здоровым животным нашли новых владельцев. А над трехлапым Атосом снова нависла угроза усыпления.

Пуму спасли зоозащитники. В 2017 году Атоса перевезли в Челябинск.

Несмотря на увечье, горный лев научился бегать и забираться на возвышенности. Перенесенные тяготы его не озлобили. Атос был очень ласковым и общительным, позволял себя гладить.

С возрастом здоровье хищника пошатнулось. Минувшей весной ему снова пришлось перенести операцию – развилась опухоль в оставшейся передней лапе. Вмешательство прошло благополучно. Но возраст и проблемы со здоровьем взяли свое.

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