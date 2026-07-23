В лесах Челябинской области живут 712 рысей и 13 тысяч зайцев

Региональное министерство экологии следит за численностью 69 видов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области пересчитали диких животных и птиц 69 видов. Оказалось, что численность некоторых популяций за последний год выросла.

Как сообщает 1obl.ru, в регионе оказалось 712 рысей – на 15% больше, чем в прошлом году. Численность сибирских косуль повысилась на 6,7%, сейчас их больше 100 тыс. особей. Численность зайцев-русаков увеличилась на 4,6% и достигла 13,4 тыс. особей.

На 6,5% выросло количество вяхирей. Этих птиц теперь 7,3 тысячи. Численность перепелов увеличилась на 2%.

По данным минэкологии, птицы размножились из-за благоприятной погоды в предыдущие сезоны, копытным помогла улучшившаяся кормовая база, а в случае с хищниками подействовал запрет на охоту. В прошлом году не известно ни одного случая незаконного отстрела рыси.

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