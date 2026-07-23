В Челябинской области за ночь утонули двое мужчин

Трагические случаи произошли в Магнитогорске и Ильинке Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В реке Урал в Челябинской области в ночь с 22 на 23 июля утонули двое мужчин.

В Магнитогорске погиб 36-летний горожанин. Он отдыхал на берегу с друзьями, потом отправился купаться, но так и не вернулся на сушу. Друзья вызвали спасателей. Тело магнитогорца обнаружили на трехметровой глубине в четырех метрах от берега.

В поселке Ильинка Кизильского округа 48-летний мужчина также отправился купаться и не вернулся. Его тело обнаружили на поверхности реки в трех метрах от берега.

— По предварительным данным оба южноуральца отправились купаться в состоянии алкогольного опьянения, — рассказали в ГУ МЧС по Челябинской области.

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